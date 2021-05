Ex-Standardspeler hangt schoenen letterlijk en figuurlijk aan de haak

Orlando Sa heeft aangekondigd dat hij stopt met voetballen. Sa is een 33-jarige Portuguees die in het totaal 88 keer uitkwam in het shirt van Standard. De aanvaller stopt met voetballen door een nieuwe blessure waardoor hij, naar eigen zeggen, niet meer het maximale er kan uithalen.

“Mijn voetbalavontuur was fantastisch en uniek. Het was niet altijd even gemakkelijk als je je zou voorstellen, maar ik voel me voldaan en geflatteerd dat ik deel heb uitgemaakt van het profvoetbal. Door mijn nieuwe blessure is het echter onmogelijk om het maximale te geven en mijn hoogste niveau te halen in het beroep waar ik zoveel van hou”, schreef Orlando Sa op zijn Twitterpagina.

Sa wordt vandaag 33 en stopt dus op zijn verjaardag met voetballen. De Portugees zijn laatste stop was bij het Spaanse Malaga, de aanvaller speelde ook drie seizoenen in de spits bij Standard. Bij Standard kwam hij 88 keer in actie, waarin hij 32 keer scoorde. Nu hangt de Portugese spits zijn schoenen aan de haak.