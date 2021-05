Club Brugge zit momenteel in pot 3 van Champions League, maar kan daar nog uitvallen

Krijgt Club Brugge straks een enorm moeilijke loting voor de Champions League-campagne 2021-2022? Momenteel ziet het er nog goed uit om in pot 3 te zitten, maar dat is allesbehalve zeker.

Club is momenteel qua coëfficiënt de laagst genoteerde club in pot 3. Ze hebben 35.500 punten en kunnen dus nog veroordeeld worden tot pot 4. Dat maakt een groot verschil, want dan kunnen ze uit pot 3 ook clubs als Dortmund, Leipzig en Atalanta tegenkomen. Sportief normaal gezien toch nog op een hoger niveau.

Het valt af te wachten wat clubs met een hogere ranking gaan doen in de voorrondes. Shakhtar Donetsk en AS Monaco kunnen hen bijvoorbeeld nog uit pot 3 doen verdwijnen als ze zich kwalificeren voor het hoofdtoernooi.