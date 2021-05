De tien beste schutters in Europa: Paul Onuachu eindigt voor Lionel Messi en Cristiano Ronaldo!

Paul Onuachu kan terugblikken op een uitstekend seizoen. De aanvaller vond vlot de weg naar het doel bij KRC Genk en hij is ook verkozen tot profvoetballer van het jaar in de Jupiler Pro League.

De 12 beste competities op de UEFA-ranglijst zijn opgenomen in deze top tien van Europa's topschutters, namelijk Spanje, Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Portugal, Rusland, België, Oekraïne, Nederland, Turkije en Oostenrijk.

Robert Lewandowski is de topscorer in Europa voor het seizoen 2020/21. De Poolse goalgetter heeft met 41 doelpunten geschiedenis geschreven door het record van Gerd Muller uit 1971/72 te overtreffen. Achter de aanvaller van Bayern München staat Paul Onuachu, die een uitstekend seizoen heeft gehad bij KRC Genk. De Nigeriaanse international heeft 33 keer gescoord in de Jupiler Pro League en zal naar verwachting deze zomer vertrekken om een stap hogerop te maken. Lionel Messi vervolledigt het podium met 30 doelpunten in 35 wedstrijden.

Cristiano Ronaldo eindigt dan weer op de vierde plaats met 29 doelpunten. Kylian Mbappé, het goudhaantje van PSG, eindigt op de achtste plaats en Romelu Lukaku sluit de top 10 af met 24 doelpunten

Hier zijn de topscorers in Europa:

1) Robert Lewandowski - 41 doelpunten in 29 wedstrijden

© photonews

2) Paul Onuachu - 33 doelpunten in 38 wedstrijden

© photonews

3) Lionel Messi - 30 doelpunten in 35 wedstrijden

4) Cristiano Ronaldo - 29 doelpunten in 33 wedstrijden

© photonews

5) André Silva - 28 doelpunten in 32 wedstrijden

© photonews

6) Patson Daka - 27 doelpunten in 28 wedstrijden

© photonews

7) Erling Braut Håland - 27 doelpunten in 28 wedstrijden

8) Kylian Mbappé - 27 doelpunten in 31 wedstrijden

© photonews

9) Georgios Giakoumakis - 26 doelpunten in 30 wedstrijden

© photonews

10) Romelu Lukaku - 24 doelpunten in 36 wedstrijden