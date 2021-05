Het seizoen doorgelicht: straffe start Charleroi, maar daarna helemaal weggezakt

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: Charleroi.

Verwachting van het seizoen

Charleroi draaide de laatste jaren goed mee bovenin en uiteraard werd dat ook dit seizoen verwacht van de mannen van Karim Belhocine. Met onder meer Van Cleemput en Gillet werden twee sterke spelers aangetrokken en buiten het vertrek van spelers als Busi en Nurio bleef de selectie goed bij elkaar.

De realiteit

Zoals verwacht begon Charleroi uitstekend aan het seizoen. De Carolo's kwamen vanaf de vierde speeldag aan de leiding in de Jupiler Pro League en ze werden zelfs tot één van de titelkandidaten gebombardeerd. Ze konden de eerste plaats uiteindelijk ook vasthouden tot de elfde speeldag, maar dan liep het mis voor de club.

Na het gelijkspel tegen Moeskroen leek plots niets meer te willen lukken voor Charleroi. Ze pakten daarna slechts 4 op 21 met onder meer nederlagen tegen Eupen en Waasland-Beveren. Charleroi zakte zo verder weg in het klassement.

© photonews

De Carolo's kenden nog een kleine opflakkering, maar daarna liep het opnieuw mis met heel wat nederlagen en gelijke spelen. Charleroi zou dit seizoen dan ook afsluiten op een teleurstellende dertiende plaats.

De toekomst

Voor het eerst sinds enkele jaren is er wat onduidelijkheid over de toekomst van Charleroi. Met trainers als Mazzu en Belhocine wisten we wel wat we van Charleroi moesten verwachten, maar nu heeft de club voor een grote verrassing gezorgd door Edward Still aan te trekken als nieuwe trainer.

Edward Still is de broer van Will Still, de interim-trainer van Beerschot het voorbije seizoen, maar was nog nooit trainer in de Jupiler Pro League. Hij werkte wel al als assistent-trainer bij onder meer Antwerp en Club Brugge. Nu was Still aan de slag bij het Chinese Shangai Port.

Het is voorlopig afwachten welke transfers Still wil binnenhalen om dit Charleroi te versterken. Versterkingen zullen nodig zijn, want onder meer Berahino, Rezaei, Botaka en Benavente zullen normaal gezien terugkeren naar hun moederclub.