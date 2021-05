OFFICIEEL: Emilio Ferrera gaat bij KAA Gent aan de slag

Deze donderdag werd de voormalige coach van Seraing officieel voorgesteld tijdens een persconferentie.

Emilio Ferrera is donderdagmiddag in de Ghelamco Arena voorgesteld als de nieuwe manager van de jeugdacademie van KAA Gent. Ferrera, die eerder aan het roer stond van RFC Seraing en promotie heeft afgedwongen naar 1A, heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging. Ferrera zal niet alleen de coach van het U23-team zijn, maar hij zal ook verantwoordelijk zijn voor de opleiding van de jongeren vanaf het U16-team en zo de link leggen tussen het U23-team en het seniorenteam.

"Emilio Ferrera heeft ons aanbod aanvaard en we zijn zeer vereerd. Ik had nooit gedacht dat hij van FC Seraing naar KAA Gent zou verhuizen, maar vandaag kunnen we hem toch presenteren", zei Michel Louwagie tijdens de persvoorstelling. "Emilio wordt het nieuwe hoofd van de voetbalopleiding en zal dus verantwoordelijk zijn voor de opvolging van onze jonge spelers vanaf de U16. Hij zal verantwoordelijk zijn voor het professionele jeugdvoetbal. Wij denken dat Emilio Ferrera de perfecte man is voor de job", aldus Louwagie.

© photonews

Emilio Ferrera zal deze taak voor ten minste twee jaar op zich nemen. "Ik hoop dat we daarna samen een heel lang verhaal kunnen schrijven," vervolgde Michel Louwagie. "Emilio Ferrera is met zijn 53 jaar nog jong, maar hij wil met jonge mensen werken. Meestal is het andersom en willen jeugdtrainers graag doorstromen naar het eerste elftal. Dat is niet het geval met hem, hij heeft deze periode al meegemaakt met topclubs. De samenwerking met zijn academie zal ons ook extra mogelijkheden geven om spelers aan te werven. Bovendien zal hij samenwerken met zijn broer Manu. Met Emilio Ferrera hebben we de juiste man voor de job," zei Louwagie.

👋🏼 𝗪𝗘𝗟𝗞𝗢𝗠 𝗘𝗠𝗜𝗟𝗜𝗢 𝗙𝗘𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔!Our new Head of Football Formation!📺Bekijk hier de persconferentie. #kaagent KAA Gent (@KAAGent) May 27, 2021