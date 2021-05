Cercle-doelman Bruzzese krijgt drie maand rijverbod na dronkemansrit

Cercle-doelman Sebastien Bruzzese heeft zich op een negatieve manier in de spotlight gezet de voorbije week.

De 32-jarige Bruzzese werd namelijk veroordeeld door de politierechtbank van Kortrijk nadat hij onder invloed van alcohol verschillende misdrijven had gedaan met zijn auto.

In januari werd Bruzzese opgemerkt door een anonieme wagen van de politie, die hem wat nauwlettender in het oog ging houden. De Cercle-doelman reed zo'n 130 kilometer per uur waar 90 de grens was, negeerde maar liefst drie rode lichten én reed rond met een wagen waarvan het keuringsbewijs al even verlopen was.

De Luikenaar moet 2000 euro boete betalen en krijgt een rijverbod van drie maanden. Volgens de advocaat van de doelman dacht Bruzzese dat hij achtervolgd werd nadat de anonieme politiewagen zich omkeerde om hem te volgen. Een excuus dat op weinig begrip kon rekenen bij de rechter.