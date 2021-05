Doku, Witsel en Vanheusden reeds gespot in Tubeke: Rode Duivels arriveren aan oefencomplex in stijl

Als er een aantal mooie wagens in Tubeke opduiken, weet je: it's Deviltime! Doku, Witsel en Vanheusden zijn ook al gespot aan het oefencomplex van de Rode Duivels. Net als Nacer Chadli, maar die ging daar de voorbije dagen ook al trainen.

Een paar BMW's, een Ferrari en een paar Mercedessen: arriveren in stijl, dat moet je de Rode Duivels niet leren. Het was al bekend dat Axel Witsel vanaf vandaag Nacer Chadli zou vervoegen op het oefencomplex in Tubeke voor individuele training. Witsel hoopt nog klaar te geraken voor het EK. Ondanks dat hij nog aan het revalideren is, neemt Martinez hem mee naar het toernooi.

Helemaal zeker dat Witsel fit geraakt zijn ze bij de Rode Duivels natuurlijk ook niet. Daarom zullen ook enkele spelers van de reservelijst de komende periode meetrainen. Zinho Vanheusden meldde zich ook reeds in Tubeke. De verdediger van Standard is zelf nog maar net teruggekeerd uit een zware blessure en kan wat bijkomende training ook goed gebruiken.

Eveneens reeds gespot: Jérémy Doku. De speler van Rennes maakte indruk in de interland tegen Wit-Rusland. Zo zijn er toch al vier Rode Duivels aanwezig in Tubeke. De meesten genieten nog van enkele dagen vakantie. Kevin De Bruyne speelt zaterdag met Man City nog de Champions League-finale tegen Chelsea. Ook op post in Tubeke: bondscoach Roberto Martinez.