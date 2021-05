Ex-ploeg jennen of gewoon eerlijk zijn? De Bruyne weet niet veel meer van Champions League-zege Chelsea

Kevin De Bruyne kijkt zaterdagavond zijn ex-ploeg Chelsea in de ogen in de Champions League-finale. Als hij en zijn ploegmaats dan ook kunnen lachen, hebben ze eindelijk die felbegeerde trofee beet. Chelsea won de beker met de grote oren al in 2012.

De Bruyne was toen officieel speler van Chelsea, ook al werd hij uitgeleend aan Werder Bremen. The Sun vroeg hem wat hij nog wist van het moment dat Chelsea de Champions League veroverde. "Ik was niet ter plekke. Ik denk dat ik niet uitgenodigd was. Ik herinner me er niet veel van, eerlijk gezegd."

Het is zelfs niet zeker dat De Bruyne in 2012 wel naar de finale gekeken heeft. "Soms kijk ik naar de Champions League-finale, soms niet." Chelsea speelde toen 1-1 gelijk tegen Bayern München en zegevierde in de strafschoppenreeks. Drogba trapte de beslissende penalty binnen. Zelfs dat moment en de viering van Drogba kan De Bruyne niet voor de geest halen. "Van die finale weet ik niet veel meer."