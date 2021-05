Louwagie vindt dat zijn gelijk door Hein enigszins aangetoond is: "Niet alle kritiek onterecht, soms was dat er wel over"

Michel Louwagie heeft zeker niet het gemakkelijkste seizoen achter de rug. De resultaten bij Gent bleven lange tijd onder de maat en dan was hij samen met voorzitter Ivan De Witte de boeman. Louwagie vindt nog altijd dat ze ergens toch gelijk hadden.

Hoe kijkt Louwagie nu terug op het uiteindelijke resultaat na de play-offs? "Die vijfde plaats was onverhoopt", zegt Louwagie in Het Nieuwsblad. "Dat is niet goed genoeg, maar het is ook niet slecht. Over de laatste vijf jaar blijven we daardoor gemiddeld tweede, na Club Brugge. Voor de tv-gelden en de reputatie van de club is dat belangrijk. Alleen leek het of AA Gent dit seizoen niet meespeelde."

Meer defensieve organisatie

Wat ook niet echt zo was, toch? "De prijzen worden uitgedeeld aan de meet. De laatste wedstrijden waren goed, behalve de eerste helft tegen Mechelen. We hebben een reeks neergezet die het hele seizoen niet mogelijk was. Het doelsaldo: 24 goals, 8 tegen. Dát was de reden waarom we afscheid hebben genomen van Jess Thorup. Hoe vaak we niet aan Jess gevraagd hebben om er meer defensieve organisatie in te steken."

De trainerswissels bleken niet de instante oplossing. "Wij dachten dat Bölöni en De Decker het zouden kunnen. Daar zijn ze niet in geslaagd. Finaal heeft Hein dat er wél in gekregen. En hij is dan een offensief ingestelde trainer. De voorzitter en ik zijn door het slijk gehaald en niet alle kritiek was onterecht. Soms was dat er wel over. Wat Hein aantoonde, betekent dat we voor een stuk toch gelijk hadden."

VO2max

Louwagie haalt ook de factor Covid aan, maar benadrukt dat ze zeker lessen gaan trekken. "We weten wat we moeten doen. Hein vergelijkt, terecht, de waarden van de ploeg waarmee we Champions League speelden met die van nu. Bijvoorbeeld wat maximale zuurstofopname betreft, de VO2max. Op dat vlak zijn we afgegleden. Daar gaan we nu meer op selecteren. Topsport vergt een grote motor."