Doet De Bruyne een gooi naar Gouden Bal als hij Champions League-finale naar zijn hand kan zetten?

Kan Kevin De Bruyne de Ballon d'Or winnen? De Rode Duivel zelf staat er alvast niet te veel bij stil, althans dat zegt hij zelf op de persconferentie voor de Champions League-finale tegen Chelsea.

Zaterdagavond om 21u is het zover, de Champions League-finale in het voetbal. Kevin De Bruyne wordt ongetwijfeld een van de spelers om in de gaten te houden tegen Chelsea. De Bruyne is misschien niet aan zijn beste seizoen bezig maar winst in de Champions League kan hem weleens op de shortlist zetten om de Gouden Bal te winnen.

"Daar hebben we als speler weinig invloed op. Soms speel je een fantastische wedstrijd, maar verlies je toch nog. Je moet ook prijzen pakken om op die shortlist te komen", relativeert hij de zaak. "Het zijn anderen die erover zullen beslissen. Ik gelukkig as speler en voel me goed", besluit De Bruyne die zich zal focussen om de wedstrijd van vanavond.

City richting Champions League-glorie brengen en daarna nog een goed EK draaien met de Rode Duivels, alls kan dit jaar alleszins wel juist in elkaar passen voor De Bruyne.