Barça-spits heeft boodschap voor supporters: "Volgend seizoen proberen we alle titels te winnen"

Dit seizoen was een speciaal seizoen, zonder fans en met lege stadions. Ook voor FC Barcelona, die in 2020/21 toch wel onder de verwachtingen presteerde. Barçaspits, Martin Braithwaite, hoopt alvast dat de fans volgend seizoen weer naar het stadion komen. Dat zei de Deen in een videoboodschap.

“Ik heb nu al een paar dagen vakantie sinds het seizoen is afgelopen. Ik heb de afgelopen dagen goed kunnen nadenken, het was een seizoen met hoogtes en laagtes. Het mooiste moment was de beker winnen, en dus ook een nieuwe titel toevoegen aan de rijke clubgeschiedenis”

“Dat is ook de bedoeling van deze club: titels winnen. We konden helaas geen landskampioen worden dit jaar en daarvoor zijn alleen wij, als spelers, verantwoordelijk. Maar dit is iets dat we kunnen gebruiken als motivatie voor volgend seizoen. Het was een speciaal seizoen zonder jullie, de fans. We hebben jullie dan ook gemist en hopen dat het stadion volgend seizoen weer gevuld zal zijn, dan proberen we samen alle titels samen te pakken”, aldus Martin Braithwaite in een videoboodschap op zijn Twitter.