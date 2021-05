Chelseakeeper is eerste Afrikaanse keeper ooit in Champions League-finale

Vanavond is het eindelijk zover, de finale van de UEFA Champions League tussen Manchester City en Chelsea. De keeper van Chelsea, Edouard Mendy, is de eerste Afrikaanse keeper ooit die tussen de palen in een finale van de UEFA Champions League zal staan.

Edouard Mendy is een Senegalees en de keeper van Chelsea. Mendy speelt vanavond met zijn ploeg de finale van de Champions League. De Chelseakeeper schrijft toch al een beetje geschiedenis met de eerste Afrikaanse keeper ooit te zijn in een Champions League-finale. Mendy speelt een beresterk seizoen met Chelsea en is niet meer weg te denken tussen de palen bij The Blues. Vier jaar geleden zat de keeper nog op de bank bij een Franse vierdeklasser. Nu speelt Mendy Champions League-finale en heeft hij al een paar caps verzameld voor de nationale ploeg van Senegal.





