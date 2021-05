🎥 Club Brugge en Antwerp FC zitten achter hetzelfde Turkse talent aan

Achttien jaar is Enis Destan pas. Hij maakte dit seizoen zijn debuut bij Altinordu in de Turkse competitie. De spits was er meteen goed voor 13 goals.

Vorige week nog schoot hij Altinordu met een fraai doelpunt naar de finale van de play-offs van de Super Lig.

Volgens de Turkse journalist Ertan Süzgün zijn Club Brugge en Antwerp geïnteresseerd om hem binnen te halen. Ook Leipzig, Lille, Saint-Etienne en Bordeaux zouden interesse tonen.

18-year-old Enis Destan has just sent Altinordu in to the play-off final for the Super Lig with this absolute worldie. In the last minute aswell. You simply couldn't write it: pic.twitter.com/uR8Ltoi1WJ