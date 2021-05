Club Brugge of Antwerp? 'Balikwisha krijgt zeer concreet aanbod uit Duitsland'

Michel-Ange Balikwisha leek zonder pardon op weg van Standard naar Club Brugge, maar die deal is bijlange nog niet rond.

Op Jan Breydel weten ze ondertussen dat er wellicht zeven miljoen euro op tafel moet komen voor Michel-Ange Balikwisha. Een nieuw formeel bod na het voorstel van vijf miljoen kwam er echter nog niet van blauwzwart.

Ondertussen roerde ook Royal Antwerp FC zich om Balikwisha weg te halen op Sclessin. Nu is er nog een andere ploeg op de proppen gekomen.

Het Duitse FC Köln, ondertussen zeker van een verlengd verblijf in de Bundesliga, wil de speler van Standard binnenhalen.

Volgens La Capitale is er een concreet voorstel gedaan, maar wil Balikwisha er zelf niet van weten. Hij oordeelt volgens de Waalse krant dat Keulen geen stap voorwaarts is in zijn carrière.