Tsjechisch basiskamp van plek veranderd ...

De bedoeling was Edingburgh, maar het is uiteindelijk dan toch een beetje anders gelopen zo blijkt ...

Zaterdag heeft de Tsjechische voetbalbond beslist om van basiskamp te veranderen met oog op het EK 2021.

Praag

Ze zullen net als de Rode Duivels gewoon in eigen land blijven en het basiskamp opzetten in Praag in plaats van in Edinburgh.

"We hebben die beslissing genomen gezien de restricties in verband met het coronavirus", klinkt het bij de Tsjechische voetbalbond.