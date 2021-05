Zulte Waregem binnenkort een international rijker

De voetbalbond van Guinee wil een speler van Zulte Waregem international maken.

Guinee wil Youssuf Sylla overtuigen om voor hen te kiezen. De achttienjarige aanvaller maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Zulte Waregem. In totaal kwam hij tot drie wedstrijden bij de West-Vlamingen.



Sylla voelt zich gecharmeerd door het aanbod vanuit Guinee, maar voorlopig is hij nog niet van plan een definitieve keuze te maken. Sylla wil zich de komende maanden vooral focussen op zijn doorbraak bij Zulte Waregem. De jonge aanvaller speelde in het verleden voor onder meer Standard en Torino.

Youssuf Sylla heeft ook de Belgische nationaliteit waardoor hij in de toekomst ook voor de Rode Duivels zou kunnen uitkomen.