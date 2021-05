OFFICIEEL: Ambitieus KV Oostende stelt al meteen aanwinst voor

KV Oostende wil volgend seizoen opnieuw meestrijden voor een plaats in de subtop van het Belgische voetbal. In dat opzicht wordt er gewerkt aan versterking voor het team. Kenny Rocha Santos heeft alvast getekend.

Kenny Rocha Santos ondertekende een overeenkomst tot medio 2025 bij KV Oostende. Hij maakt de transfervrije overstap van AS Nancy. Niet toevallig een zusterclub van de Kustboys.

"Het klopt dat ik een belangrijke rol had bij Nancy", aldus de 21-jarige Kaapverdiër. "Ik wil mijn prestaties bij KVO herhalen. Het belangrijkste is dat het pressingsysteem me ligt. Ik vind het leuk om zo te voetballen."

Opvolger gezocht én gevonden

Rocha Santos is een polyvalente middenvelder. Oostende ziet in hem de perfecte opvolger van Kevin Vandendriessche. Laatstgenoemde voetbalt volgend seizoen bij KV Kortrijk