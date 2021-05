Reis rond de wereld: Ito houdt schietoefening met Japan, EK-tegenstander Rode Duivels gaat ten onder

Binnen minder dan twee weken gaat het EK van start. Onze Rode Duivels werken deze week nog oefeninterlands af tegen Griekenland en Kroatië. Heel wat spelers uit de Jupiler Pro League kwamen afgelopen weekend al in actie bij hun nationaal elftal. Een overzicht.

Zweden-Finland: 2-0

Finland, tegenstander van de Rode Duivels in de laatste groepswedstrijd op het EK, ging in een vriendschappelijk duel op bezoek bij buur Zweden met 2-0 ten onder. Quaison en Larsson (strafschop) zorgden voor de doelpunten tegen de Finnen, die met een onuitgegeven elftal aan de aftrap kwamen.

Jere Uronen (KRC Genk) speelde als linksachter en werd na 87' naar de kant gehaald.

Malta-Noord-Ierland: 0-3

Malta was een maatje te klein voor Noord-Ierland. Nog voor het uur stond de eindstand op het scorebord. Union-aanvoerder Teddy Teuma werd iets voorbij het uur gewisseld bij Malta.

Zwitserland-USA: 2-1

Rodriguez en Zulter wisten voor Zwitserland de vroege openingstreffer van Lletget uit. Bij de Verenigde Staten stond Ethan Horvath (Club Brugge) 90 minuten tussen de palen. Genk-speler Mark McKenzie maakte de wedstrijd vol in het hart van de defensie. Anderlecht-speler Matt Miazga kwam niet van de bank.

Mexico-Ijsland: 2-1

Hirving Lozano (Napoli) werd de gevierde man bij Mexico. Met twee doelpunten in het slotkwartier boog hij de achterstand, na een vroeg eigen doelpunt van Alvarez, helemaal om. Na 60' mocht Gerardo Arteaga (Genk) invallen bij Mexico. Het was de zesde cap voor de 22-jarige linksachter.

Japan-Myanmar: 10-0

Japan is met 18 op 18 bezig aan een perfect parcours op weg naar het WK in Qatar. Afgelopen vrijdag ging Myanmar met de billen bloot. Yuya Osako was met vijf doelpunten boosdoener van dienst. Dat is opvallend te noemen, want in 24 competitiewedstrijden bij degradant Werder Bremen kon Osako de netten niet doen trillen. Ook Daichi Kamada (ex-STVV) pikte een doelpuntje mee.

Junya Ito, één van de smaakmakers van KRC Genk, werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Kanaries Daniel Schmidt en Daichi Hachioka kwamen niet in actie.