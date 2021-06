KV Oostende levert inspanning om ploegen volgend seizoen te ontvangen op prima veld

Het veld van KV Oostende zorgde bij sneeuwval en vrieskoude al eens voor discussie, maar moet in normale omstandigheden in prima staat zijn. Ze doen er bij de kustploeg ook alles aan om volgend seizoen een uitstekend veld aan te bieden aan thuisploeg en bezoekers.

Het gras op het veld in de Diaz Arena is haast helemaal verdwenen. "Er komt namelijk een volledig nieuwe grasmat op, die sinds zaterdag is ingezaaid", vertelt greenkeeper Brecht Descheemaker op de KVO-webstek. "Vorig jaar hadden we eerlijk gezegd op bepaalde momenten een iets minder mooi speelbaar veld dan wat we gewoon zijn in Oostende. Dit kwam door de hoeveelheid straatgras die begon te groeien op het veld."

"Straatgras is een grassoort met kleine wortels waardoor bij een tackle snel stukken gras uit de grasmat los komen", verduidelijkt Descheemaker. "Daarom zaaien we nu een volledig nieuwe grasmat, om zo het straatgras geen kans meer te geven om er tussen te wortelen en zo ook een fantastische grasmat te creëren. Zoals we eigenlijk al decennia gewoon zijn in Oostende."

Onze spelers zijn dan wel op vakantie, maar dat betekent niet dat er óp het veld geen activiteit meer is. Greenkeeper Brecht Descheemaker en zijn team zorgen ervoor dat we volgend seizoen weer één van de beste velden in de Pro League zullen hebben.

👉 https://t.co/yqPSkScx0x pic.twitter.com/GpHYxYXtab — KV Oostende (@kvoostende) June 2, 2021

Wat staat er momenteel dan juist te gebeuren? "Momenteel houden we de grasmat vooral vochtig. Daarna gaan we minder beregenen, maar wel langer. Momenteel zijn het kortere beurten, maar wel frequenter op een dag." Eén week voor aanvang van de competitie moet de nieuwe grasmat voor het eerst dienst doen. Dan zal er een oefenwedstrijd gespeeld worden in de Diaz Arena.