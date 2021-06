Mercier bespreekt gerucht over Anderlecht en verwijst naar De Camargo om pluspunt uit Belgisch voetbal aan te geven

Xavier Mercier heeft het voorbije seizoen getoond wat voor een geweldige voetballer hij is. Anderlecht werd zelfs al in verband gebracht met de technisch begaafde speler. Al is hij er de persoon niet naar om te dromen: Mercier gaat er van uit dat hij bij OHL blijft.

"Op basis van de statistieken was dit het beste seizoen uit mijn carrière. Het is buitengewoon geweest. Dat toont aan dat je zelfs op je 31ste nog progressie kunt maken", zegt Mercier aan So Foot. De vraag is nu: waar ligt zijn toekomst? Zeker niet in zijn thuisland. "Zelfs na zo'n seizoen is er geen enkele Franse club in mij geïnteresseerd."

Al treurt Mercier daar niet om. "Ik heb niet echt meer de goesting of de hoop om nog naar Frankrijk terug te keren. In België heerst er een andere mentaliteit, met box-to-box-voetbal zonder te veel te rekenen, daar hou ik van. Er heerst ook een echte voetbalcultuur in de stadions. En ze kijken hier niet naar de leeftijd van de spelers. Mechelen heeft recent nog het contract van een 38-jarige verlengd", verwijst hij naar De Camargo.

De Premier League is te zwaar voor mij

Er is wel belangstelling voor Mercier van andere clubs. De aanvallende middenvelder werd al gelinkt aan Anderlecht en OHL zou het met moederclub Leicester ook over hem gehad hebben. "Een overstap naar Anderlecht had me plezier gedaan, maar die interesse is niet actueel. En Leicester... Ik weet ook wel: de Premier League, dat is te zwaar voor mij."

Xavier Mercier rekent er dus op dat hij ook komend seizoen aan Den Dreef zal voetballen. "De toekomst, dat is het jaar dat ik nog onder contract lig bij Leuven. Ik ga er van genieten en ga proberen nog progressie te maken. Zolang ik maar plezier maak op het veld, is het goed."