Antwerp dreigt basispion te verliezen: ex-club wil hem terugkopen

Antwerp gaat grote veranderingen ondergaan deze zomer, zoveel is al een tijdje duidelijk. Ook rechtsachter Aurélio Buta zou de club nu kunnen verlaten.

Ex-club Benfica overweegt immers om hem deze zomer terug te kopen. Antwerp haalde de nu 24-jarige rechtsback in 2018 weg in Lissabon, maar sindsdien maakte hij grote progressie en dat is Benfica niet ontgaan, weet Het Nieuwsblad.

Benfica heeft sowieso nog 50 procent van zijn eonomische rechten en kan hem dus goedkoper weghalen. Voor Buta is het een mooie stap, want de ploeg komt volgend seizoen uit in de derde voorronde van de Champions League. Buta heeft ook nog maar één jaar op zijn contract staan en heeft geen verlenging in het hoofd. Met Jelle Bataille mikken ze ook al op een vervanger.