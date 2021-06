Zorgwekkende statistiek voor kleinere clubs in 1A en clubs uit 1B: "Ze moeten bezuinigen"

De coronacrisis is nog niet echt zichtbaar in de cijfers van het boekjaar 2019-2020. Dat zal voor volgend jaar zijn. Maar onderzoeksbureau Deloitte waarschuwt nu al de kleinere clubs.

“De kleinere clubs in 1A en de ploegen uit 1B geven veel uit aan salarissen. In principe is de gouden regel om de uitgaven aan salarissen op de helft van de totale inkomsten te houden. Daar zondigen veel van deze clubs aan", klinkt het bij Sam Sluysmans van Deloitte.

De makelaarscommissies stegen iets, maar niet veel in vergelijking met de transfermarkt. Maar sommige clubs zullen toch hun portefeuille in het oog moeten houden. “Clubs die te veel uitgeven aan salarissen, nemen een groot risico. De clubs moeten maatregelen nemen om te bezuinigen. De transfermarkt komt onder druk, omdat de Europese topcompetities minder uitgeven. Dat betekent minder inkomsten.”