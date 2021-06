Krijgt Dylan De Belder een nieuwe kans in 1A? Aanvaller is nummer één op het lijstje van promovendus

Dylan De Belder is opnieuw op weg naar 1A. De aanvaller speelde het voorbije seizoen in 1B bij Deinze, maar hij zou op grote belangstelling kunnen rekenen van Union. Hij zou de nummer één zijn op het lijstje van de kersverse promovendus.

Union Saint-Gilloise speelt volgend jaar opnieuw in 1A en dus gaat de club op zoek naar versterkingen voor volgend seizoen. Eén van die versterkingen zou wel eens Dylan De Belder kunnen worden, de aanvaller van Deinze.

De Belder trok vorige zomer van Cercle Brugge naar Deinze en bij de 1B-club was onze landgenoot goed voor 7 doelpunten in 21 wedstrijden. Bij Union Saint-Gilloise zou De Belder dus een nieuwe kans in 1A kunnen krijgen.