OFFICIEEL: nieuwe coach Lukaku bekend, en hij heeft al plannen met onze landgenoot

Het was afwachten voor Romelu Lukaku wie Antonio Conte als nieuwe coach bij Inter zou opvolgen. Die is nu bekend: ex-Laziocoach Simone Inzaghi wordt de nieuwe coach van Internazionale. De nieuwe Italiaanse Intercoach wil Lukaku er zeker bij als sleutelfiguur voor volgend seizoen.

De opvolger van Antonio Conte bij Inter is dus bekend: Simone Inzaghi. Inzaghi was in 2020/21 de oefenmeester van Lazio, maar trekt nu dus naar Milaan. De Italiaanse coach heeft ook al plannen met onze landgenoot Romelu Lukaku.

Inzaghi belde Lukaku al drie dagen voor zijn officiële aanstelling om hem te houden als sleutelfiguur bij Inter, dat meldt Sky Sports. Of de Rode Duivel daarop zal ingaan, valt nog af te wachten. De Belgische spits kent in ieder geval zijn nieuwe coach nu, en weet dat hij in hem gelooft.