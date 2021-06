Het seizoen doorgelicht: AA Gent droomde van de titel, maar was al voor start seizoen eigenlijk kansloos en beleefde turbulentie ten top

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: AA Gent.

Verwachting voor het seizoen

Geen Buffalo-supporter die zich het interview met Ivan De Witte en Michel Louwagie op een boot niet kan herinneren.

Gent zou dit seizoen dé uitdager worden van Club Brugge. En wie weet ze zelfs naar de loef steken. De ambitie was groot. Heel groot.

De realiteit

De realiteit kon niet verder van de dromen staan. Al was het eigenlijk al voor de start van het seizoen duidelijk dat het niets zou worden.

Jonathan David vertrok en maakte Lille kampioen, Gent bleef achter met veel geld en een sportieve kater. Thorup, Bölöni, De Decker: drie coaches werden de laan uitgestuurd.

Europees werd het een martelgang - 0 op 18 in de Europa League. Ternauwernood werd play-off 2 gehaald, daarin werden mogelijk de kiemen voor volgend seizoen gelegd. Dat er toch nog Europees voetbal uit de kast viel is knap.

De toekomst

Dat Europees voetbal kan ook een beetje een vergiftigd geschenk blijken, want de Buffalo's zullen snel opnieuw aan de arbeid moeten.

Maar Hein Vanhaezebrouck kan nu wel die voorbereiding maken met zijn ploeg en zo de nieuwe ijkpunten leggen.

Enkele jeugdspelers kregen in play-off 2 al wat kansen of kansjes, er zal verder ook gericht versterkt worden en moeten worden. Dan is er in de Arteveldestad snel veel mogelijk. Maar voorzichtigheid is zeker geen overbodige luxe.