OFFICIEEL: Waasland-Beveren stelt nieuwe assistent-trainer voor

Enkele weken geleden werd Marc Schneider voorgesteld als de nieuwe trainer van Waasland-Beveren en nu hebben de Waaslanders ook een nieuwe assistent-trainer beet. Het gaat om Gunter Vandebroeck.

Bij Waasland-Beveren zijn ze bezig met heel wat veranderingen na de degradatie. Zo werd Nicky Hayen aan de deur gezet, maar werd met Marc Schneider al snel een vervanger binnengehaald. Nu is er ook een nieuwe assistent-trainer.

Het gaat om Gunter Vandebroeck. De 33-jarige Vandebroeck was in het verleden opleider bij de K.B.V.B. en werkte ook een lange tijd bij OHL. Zo was hij even hoofdtrainer van het tweede elftal van de Leuvenaars.