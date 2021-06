Ex-aanvaller van onder meer Anderlecht, Charleroi en KAA Gent, gaat in de Franse derde klasse aan de slag

David Pollet was het voorbije seizoen aan de slag bij Ajaccio, maar nu gaat hij een nieuwe uitdaging aan in de Franse derde klasse. De aanvaller is namelijk voorgesteld bij de Franse derdeklasser US Avranches.

David Pollet was in verleden enkele jaren aan de slag in de Belgische competitie. Zo kwam de aanvaller onder meer uit voor Charleroi, KAA Gent, Anderlecht en Eupen. Sinds 2019 is hij echter in Frankrijk aan de slag bij Ajaccio.

Daar was Pollet dit seizoen goed voor 6 doelpunten in 12 wedstrijden, maar volgend seizoen kiest hij voor een nieuw avontuur. De spits gaat in de Franse derde klasse aan de slag bij US Avranches. De ploeg maakte het nieuws zelf bekend.