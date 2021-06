CIES maakt lijst van spelers met hoogste marktwaarde bekend: Phil Foden op één, twee spelers van Manchester United vervolledigen top 3

Volgens het CIES is Phil Foden van Manchester City de speler met de hoogste marktwaarde ter wereld. De speler zou zo'n 190 miljoen euro waard zijn. Daarmee doet hij net iets beter dan Mason Greenwood (178 miljoen euro) en Marcus Rashford (159 miljoen euro), twee spelers van Manchester United.

Verder zijn er nog enkele mooie namen terug te vinden in de top 10. Zo staat Haaland van Dortmund op de vierde plaats met een marktwaarde van 155 miljoen euro, terwijl Bruno Fernandes de top 5 afsluit met 154 miljoen euro. Er zijn geen Belgen in de top 10 terug te vinden.

The top 10 players in the world with the biggest market value, according to the CIES:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Foden: €190m

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Greenwood: €178m

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rashford: €159m

🇳🇴 Haaland: €155m

🇵🇹 B. Fernandes: €154m

🇳🇱 De Jong: €138m

🇪🇸 Pedri: €133m

🇨🇦 Davies: €131m

🇵🇹 João Félix: €127m

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mount: €123m pic.twitter.com/KWpxibzMQB