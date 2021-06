Bob Peeters bekent dat hij eigenlijk geen trainersjob meer wilde opnemen

Bob Peeters gaat na 3,5 jaar bij Westerlo volgend seizoen aan de slag in de Nederlandse tweede klasse bij Top Oss.

De overeenkomst met Oss was snel beklonken. “Ik wilde even weg uit België”, zegt Bob Peeters aan Gazet van Antwerpen. “3,5 jaar bij Westerlo in een moeilijke competitie als 1B is zwaar.”

Peeters was eigenlijk niet van plan weer trainer te worden. “Ik dacht eraan alles wat te laten bezinken en me meer op het tv-werk als analist te concentreren. 1B is heel speciaal. Vier keer per seizoen tegen dezelfde ploeg telkens iets nieuws vinden, is niet makkelijk.”

Twee clubs toonden toch interesse in “Twee keer van een Nederlandse club. Top Oss was het meest concreet. Ik zag dat meteen zitten want na België en Engeland is het nu de beurt aan Nederland. Dat verrijkt me als trainer.”