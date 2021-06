Krijgt Luc Nilis een contractverlenging bij Jordanië? "Ik wil wel doorgaan"

Luc Nilis vervoegde rond de jaarwisseling de staff van de nationale ploeg van Jordanië met een contract tot juni.

In Jordanië is Vital Borkelmans de bondscoach, hij heeft er een contract van vier jaar getekend. Met Stephan Van der Heyden heeft hij ook een Belgische assistent.

Borkelmans hekelde de situatie hoe België met zijn voetbaliconen omgaat. “Wij zagen op een bepaald moment dat Luc Nilis bij Anderlecht aan de slag leek te gaan, maar ook hoe ze met hem omgingen”, zegt Borkelmans aan HLN.

Borkelmans sloeg snel een telefoontje met Nilis. “Om te beginnen laat je iemand die zoveel betekend heeft voor Anderlecht geen stage doen. Dat vond ik onrespectvol. Zo wordt er in België wel meer omgesprongen met grote ex-spelers. Enzo Scifo werd bij de bond afgeserveerd omdat hij geen Nederlands sprak, terwijl de helft van het bondsbestuur zelf geen woord Nederlands spreekt.”

Een nieuw contract ligt wellicht eind deze maand klaar. “Luc heeft een overeenkomst getekend tot eind juni, dan wordt beslist of hij er nog twee jaar bij krijgt”, besluit Borkelmans.

Nilis is alvast vragende partij voor een nieuwe overeenkomst. “Natuurlijk wil ik wel doorgaan. Ik ben heel blij dat Vital mij deze kans heeft gegeven. Ik zit hier niet elke dag te denken 'over drie weken is het gedaan'. Maar het zal van de resultaten afhangen. Ik wil alleen maar zorgen dat ik mezelf niets te verwijten heb. Als ik straks niks meer heb, zal dat vooral aan mezelf liggen en niet aan iemand anders."