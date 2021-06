Pro League ziet licht aan einde van de tunnel: "Als het voor Pukkelpop kan ..."

De Pro League maakte op dinsdagavond de kalender bekend voor het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League, dat op 23 juli zal beginnen. Er is ook al nieuws over de supporters.

Op het EK mogen er al enkele duizenden fans de stadions in, bij de start van de nieuwe voetbalcompetitie zal dat ook in België mogelijk het geval zijn. Pukkelpop En de Pro League maakt zich sterk dat tegen het einde van de zomer weer héél veel mogelijk zal gaan worden. "Als Pukkelpop 66.000 man kan ontvangen, waarom zou dat dan niet zo zijn voor het voetbal?", vraagt woordvoerder Stijn Van Bever zich luidop af in Het Laatste Nieuws.