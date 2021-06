Vandenbempt wil geen jaar met een troostprijs voor de Rode Duivels: "Kom niet af met de Nations League"

Analist Peter Vandenbempt discussieerde in de podcast van Sporza met Aster Nzeyimana over de kansen van de Rode Duivels op het EK.

Een straffe voorspelling? Dat is met de huidige generatie Rode Duivels niet meer van toepassing. Iedereen verwacht dat de troepen van bondscoach Martinez het EK winnen.

Analist Peter Vandenbempt gelooft daar echter niet meteen in en blijft bescheiden. "België is een van de schaduwfavorieten. Ze kunnen zeker winnen. Maar er geld op inzetten? Ik denk het niet", klinkt het.

Toch geeft hij de Rode Duivels ook wat krediet mee naar het EK. "Op het WK in Rusland was België een attractie. Daar werden we op de kaart gezet. Maar kun je de gouden generatie alleen maar geslaagd noemen als ze een hoofdprijs halen? Daar ben ik het niet mee eens."

Al is Vandenbempt niet te vinden voor een troostprijs. "Ze verdienen het, maar het welslagen van deze generatie staat of valt niet met een trofee. Maar kom anderzijds vooral niet af met de Nations League in het najaar."