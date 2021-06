Club Brugge maakt leuk oefenprogramma bekend, met enkele interessante derby's en internationale duels

Club Brugge gaat liefst zeven oefenwedstrijden afwerken tussen 26 juni en 18 juli 2021. Dat heeft blauw-zwart laten weten in een persbericht.

Let the new season begin! 💪🏼😍



MEER | https://t.co/449kmpeB4M pic.twitter.com/nRlh0ENCAL