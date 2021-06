Coronavrees bij de Russen: één speler in quarantaine en meteen vervangen in aanloop naar duel tegen Rode Duivels

De Russen kennen geen vlekkeloze aanloop naar hun duel met de Rode Duivels. De vrees voor corona zit er goed in, nadat ook al bij andere landen besmettingen werden vastgesteld. Andrey Mostovoy testte positief en heeft de selectie meteen verlaten.

Mostovoy is geen volslagen onbekende. Hij speelde bij Zenit mee in de Champions League-ontmoeting met Club Brugge. Mostovoy werd zaterdag wel niet aan de aftrap verwacht tegen de Rode Duivels. Nadat hij een positieve test aflegde, moest hij meteen de Russische selectie verlaten en in quarantaine gaan.

Er werd ook onmiddellijk een vervanger opgeroepen. Dat is de 22-jarige Roman Evgeniev. Die speelt in clubverband voor Dinamo Moskou. Russisch bondscoach Stanislav Cherchesov hoopt ongetwijfeld dat alle andere spelers van een coronabesmetting bespaard blijven.

Duivels allemaal negatief

Bij de Rode Duivels was er wel goed nieuws te rapen. Bij de laatste testronde testten alle Belgische spelers negatief. De grootste coronazorgen bij een EK-deelnemed land zijn er voorlopig in Spanje. Reeds twee Spaanse voetballers testten positief.