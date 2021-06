OFFICIEEL: AA Gent versterkt zich met smaakmaker van Zulte Waregem

De transfer van Zulte Waregem naar AA Gent kon niet uitblijven, want het was al bekend dat de medische testen achter de rug waren. Nu is het ook officieel: de Buffalo's versterken zich met de komst van Gianni Bruno, die het afgelopen seizoen bij Essevee vlot de weg naar doel vond.

Bruno was het afgelopen seizoen één van de absolute sterkhouders bij Zulte Waregem. Na de overstap van Cercle naar Essevee ontbolsterde Gianni Bruno helemaal aan de Gaverbeek. Voordien was hij vooral actief in Frankrijk en bestond zijn carrière ook uit meerdere uitleenbeurten. Op zijn 29ste lijkt Bruno stilaan op het top van zijn kunnen te zijn en weet hij nu dus ook die stap hogerop te zetten met zijn transfer naar AA Gent. "Ik ben heel gelukkig dat ik deze club kan vervoegen", laat Bruno alvast weten. "Ik verlang er naar om naar mijn avontuur bij de Buffalo's te beginnen." 💬@giannibruno9 : "Très heureux de rejoindre ce club historique, hâte de commencer l’aventure avec les Buffalos 💙" #kaagent #transfer pic.twitter.com/I2BPa2pmxY — KAA Gent (@KAAGent) June 11, 2021 Gianni Bruno poseerde alvast reeds met veel plezier in het shirt van de Buffalo's. Details over de overeenkomst tussen de speler en zijn nieuwe werkgever werden nog niet bekendgemaakt.