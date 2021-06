Veel belangstelling voor Nederlandse verdediger: Premier League-clubs azen op hem, droomversterking voor Atalanta Bergamo

De 21-jarige Sven Botman speelt sinds het voorbije seizoen voor Lille OSC, maar al snel werd de jonge Nederlander één van de sterkhouders in de defensie van de Franse club. Lille zou uiteindelijk ook kampioen worden in de Ligue 1.

Volgens Fabrizio Romano zouden enkele clubs uit Engeland hem nauwlettend in de gaten houden, maar Atalanta ziet Botman als haar droomversterking. Het is dus nog niet duidelijk waar Botman volgend seizoen zal spelen.

Not only Premier League clubs interested in Sven Botman after his top season at Lille. The Dutch centre back is now also on Atalanta radar too as ‘dream target’ - potential deal not related to Cristian Romero’s future. The race is open. 🇳🇱 #Atalanta #Lille