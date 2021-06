Club Brugge gaat nieuwe poging wagen bij gewezen target, roert ook Antwerp zich opnieuw?

Hij zou al een tijdje bij Club Brugge kunnen hebben gespeeld, maar het feestje ging niet door. Nu komt er mogelijk een herkansing.

De Argentijnse aanvaller Adolfo Gaich zou terug op weg zijn naar zijn thuisland, na een mislukt avontuur bij CSKA Moskou.

© photonews

Maar volgens TMW zijn er nog enkele andere mogelijkheden, waarbij Gaich mogelijk toch nog in Europa zou blijven.

Club Brugge zou namelijk ook nog steeds wat zien in de 22-jarige aanvaller, weet het medium. Benieuwd of ook Antwerp zich nog zal roeren, zij hadden in het verleden ook een oogje op hem.