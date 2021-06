Anderlecht zoekt alternatief: huurling is te duur om definitief over te nemen

Anderlecht heeft wel nog wat werk om zijn ploeg voor komend seizoen samen te stellen. Ook in de verdediging is er een probleem, want Matt Miazga zal waarschijnlijk niet terugkeren.

De Amerikaanse verdediger werd afgelopen seizoen gehuurd van Chelsea, maar wel zonder aankoopoptie. Paars-wit polste bij de Londense club wat de mogelijkheden waren om hem ofwel definitief aan te kopen of een jaar langer te huren. Maar beide opties vielen heel duur uit. De marktwaarde van de centrale verdediger wordt momenteel geschat op 2,7 miljoen euro. Anderlecht zoekt een alternatief, want zo'n bedrag willen ze niet op tafel leggen.