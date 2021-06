OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt gewild target binnen bij degradant

Zulte Waregem is druk in de weer op de transfermarkt. Het heeft nu zijn vierde inkomende transfer kunnen afronden.

Alessandro Ciranni stond al een tijdje op de radar bij Essevee. Maandagnamiddag is de fusieclub finaal tot een akkoord gekomen met Moeskroen en de speler zelf. De kapitein van de degradant tekent een contract van drie seizoenen aan de Gaverbeek.

We vonden het belangrijk om een flankverdediger met aanvallende kwaliteiten aan te trekken”, klinkt het bij CEO Eddy Cordier op het digitaal huis van de club. “Alessandro is een jongen die de competitie kent en ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring heeft. We zijn tevreden dat hij vanaf vandaag deel uitmaakt van Essevee.“