Anderlecht wrijft zich in de handen: 'Europese topclub wil Arsenal aftroeven en twintig miljoen euro betalen voor Sambi Lokonga'

Arsenal FC heeft van Albert Sambi Lokonga (opnieuw) een prioriteit gemaakt. De Engelsen zullen echter moeten afrekenen met te duchten concurrentie.

Corriere dello Sport meldt dat Bayern München een bod op Albert Sambi Lokonga aan het voorbereiden is. En de Duitsers willen met twintig miljoen euro vlotjes over het Engelse bod gaan.

Al zal de speler zelf ook wel iets in de pap te brokken hebben. We kunnen ons immers voorstellen dat de speelkansen van Sambi in Londen een pak hoger liggen dan in München.