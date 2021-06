Scheidsrechter in Denemarken - België is een Nederlander

Het is bekend welke scheidsrechter de leiding zal hebben over de wedstrijd Denemarken - België. Dat zal de Nederlandse topref Björn Kuipers zijn. Het zal de eerste wedstrijd worden die hij fluit op dit Europees Kampioenschap.

Björn Kuipers mag dus afreizen naar de Deense hoofdstad Kopenhagen voor deze belangrijke wedstrijd in de groepsfase van het EK. Eerder op dit EK was Kuiipers wel al vierde official tijdens Engeland - Kroatië. Met dit EK is Kuipers wat grote toernooien betreft niet aan zijn proefstuk toe. Ook op de EK's van 2012 en 2016 en de WK's van 2014 en 2018 floot hij al wedstrijden.

Vaste assistenten

De laatste wedstrijd op een groot toernooi waar Kuipers de leiding over had, was de kwartfinale Zweden - Engeland op het WK 2018. In de wedstrijd Denemarken - België zal Kuipers samenwerken met enkele vaste assistenten. Dat zijn Erwin Zeinstra en Sander van Roekel.

Uiteraard is er ook een VAR aanwezig. Pol van Boekel is de man die de videobeelden nauwlettend zal bekijken. De aftrap van de tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels is donderdag om 18u.