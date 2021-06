📷 Westerlo vindt nieuwe doelman in de Verenigde Staten

KVC Westerlo heeft de komst van een nieuwe doelman aangekondigd. De Deen David Jensen komt over van New York Red Bulls.

Met David Jensen hebben de Kemphanen een nieuwe doelman gevonden in de Verenigde Staten, meer bepaald bij New York Red Bulls.

Jensen is 29 jaar oud en begon zijn carrière bij FC Nordsjælland. Na twee uitleenbeurten vertrok hij in 2016 naar het Nederlandse FC Utrecht waar hij vier jaar bleef. Vervolgens trok hij naar het Amerikaanse New York Red Bulls.