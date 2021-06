Tielemans probeert het dan wel zelf te ontkennen, maar... 'Deze grootmacht wil miljoenen op tafel gooien voor Rode Duivel'

Het uitstekende seizoen van Youri Tielemans heeft de interesse van enkele topclubs opgewekt. Liverpool FC heeft zich alvast gemeld voor de middenvelder. Al probeert de speler zelf er zich niets van aan te trekken.

We schreven eerder al dat Youri Tielemans enkele belangrijke knopen - dat kan u HIER nog eens nalezen - zal moeten doorhakken. Leicester City wil zijn contract verlengen, maar er zijn kapers op de kust.

Volgens de Engelse kranten heeft Liverpool FC zich gemeld. Jürgen Klopp ziet in het jeugdproduct van RSC Anderlecht dé ideale vervanger voor Georginio Wijnaldum. The Reds zien in het prijskaartje van Tielemans zelfs geen struikelblok.

Prijskaartje

De marktwaarde van Tielemans wordt op 55 miljoen euro geschat, maar Leicester wil minstens 75 miljoen euro voor de middenvelder. Door de interesse van enkele andere topclubs kan die prijs echter gevoelig de hoogte in gaan.