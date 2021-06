🎥 Leer de nieuwe doelman van KV Kortrijk kennen die enkele oude bekenden terugziet

In een ver verleden speelde hij nog bij Feyenoord en Cercle Brugge, maar ondertussen zat hij al bijna een jaar zonder contract. Meet Joris Delle, de nieuwe doelman van KV Kortrijk.

Zijn laatste avontuur beleefde Delle nog in Zuid-Afrika bij de Orlando Pirates en zijn marktwaarde stond in 2013 nog op 2 miljoen euro. Ondertussen is de 31-jarige Franse doelman Joris Delle vooral blij dat hij opnieuw een profcontract heeft.

"Ik heb drie jaar in Nederland gespeeld, acht jaar in Frankrijk en eentje in België. Ik heb zelfs al een keertje in dit stadion gespeeld. Dat is wel geen goede herinnering van me want Brecht Capon maakte daar een doelpunt na een foutje van mij", herinnert hij zich.

Hij heeft ook al met enkele KV Kortrijk-spelers samengespeeld in het verleden: "Met Teddy Chevalier heb ik nog twee maanden gespeeld bij Lens en met Lucas Rougeaux drie jaar bij Nice. Kristof D'Haene en Gilles Dewaele ken ik nog van mijn Cercle-periode. Maar ja, het is 8 jaar geleden dat ik Kristof nog gezien heb... Ik herinner me wel dat Kristof en Lucas heel warme mensen zijn, dan is het altijd een leuk weerzien", klinkt het.