OFFICIEEL Yari Verschaeren verlengt zijn contract tot 2024

Yari Verschaeren heeft getekend voor een verlengd verblijft bij paars-wit tot 2024. De aanvallende middenvelder blijft zo na elf jaar trouw aan zijn opleidingsclub.

Yari maakte zijn debuut op 25 november 2018 in de uitwedstrijd tegen Sint-Truiden. "In de 67 profwedstrijden die volgden, speelde hij zich in de harten van de paars-witte fans en werd hij publiekslieveling in het Lotto Park", laat de club weten in een persbericht.

Ook vorig seizoen maakte hij zich na een vervelende enkelblessure nog belangrijk voor Sporting in de laatste tien competitiewedstrijden. Met vier doelpunten en twee assists wist hij de ploeg mee te kwalificeren voor Europees voetbal.

"Ik ben ontzettend blij dat ik mijn contract bij de club van mijn hart officieel kan verlengen", vertelt Verschaeren. "Bij Sporting voel ik me thuis, en ik heb ook veel te danken aan de club. Voor mij is het dan ook een logische beslissing om tot 2024 in paars-wit te spelen."

Bij Anderlecht zijn ze maar al tevreden over het verlengd verblijf van Verschaeren. "Yari heeft door een aantal ongelukkige blessures moeilijke periodes gekend", klinkt het bij sportief directeur Peter Verbeke. "Dat zal hem ook sterker gemaakt hebben. Nu willen we samen een nieuwe stap zetten in zijn ontwikkeling. Zijn potentieel is groot en hij kan een sleutelrol vervullen voor ons het komende seizoen."