OFFICIEEL: middenvelder, die al bijna 10 jaar actief is voor Moeskroen, heeft zijn contract bij de club verlengd

Bij Moeskroen hebben ze het contract van een sterkhouder verlengd. Dimitri Mohamed heeft namelijk een nieuw contract getekend en daardoor zal hij ook de komende twee jaar (met nog één jaar optie) actief zijn voor Moeskroen.

Dimitri Mohamed is ondertussen al bijna een clublegende bij Moeskroen. De middenvelder is namelijk al sinds 2012 actief voor de club en hij speelde al 221 wedstrijden voor Moeskroen. Daarin was hij goed voor 15 doelpunten en 13 assists.

Mohamed is het nog niet beu bij Moeskroen, want deze middag raakte het nieuws bekend dat hij zijn contract verlengd heeft bij de club. Hij heeft een nieuw contract ondertekend voor twee seizoenen met optie op nog een extra jaar.