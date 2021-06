Door iedereen vergeten in het kransje favorieten, maar Italië speelt fris, aanvallend en efficiënt voetbal

Wie heeft het meeste indruk gemaakt in de eerste wedstrijden van het EK? Topfavoriet Frankrijk? België? Engeland? Wij houden het op Italië. De cijfers die de ploeg kan voorleggen, ook voor het EK, zijn gewoon indrukwekkend. Momenteel komt de beste ploeg uit de Laars.

"Italië heeft geen echte ster", "Italië heeft geen game plan", "Italië heeft geen bank om hen ver te brengen op het toernooi".

Al die zinnen stonden in de kranten te lezen en werden uitgesproken door analisten de voorbije weken en maanden. Maar de feiten zijn er wel: Italië is al gekwalificeerd voor de tweede ronde, heeft zes keer gescoord, heeft nog geen doelpunt gepakt en iedereen vraagt zich af hoe men ze moet kloppen.

En als we het dan toch over de geïncasseerde doelpunten hebben: één statistiek is helemaal te gek voor woorden. Italië heeft nu tien overwinningen op rij, maar heeft ook geen enkel doelpunt geslikt in die 10 matchen (Polen, Bosnië, Noord-Ierland, Bulgarije, San Marino, Tsjechië, Estonië, Turkije en Zwitserland).

Meer nog: de Squadra is al 29 matchen op rij ongeslagen, sinds 10 september 2018 en een nederlaag tegen Portugal. Dan mag je wel besluiten dat het vertrouwen aan de kant van de Italianen zit. Ze konden zich in de schaduw ook mentaal en fysiek voorbereiden om top te zijn op dit EK.

En wat te zeggen over het werk van Roberto Mancini. De ex-speler van Inter en City heeft er niet enkel een tactische flexibiliteit ingeslepen, maar laat ook toe dat er ruimte is voor zijn drie aanvallers. De ploeg vertoont niet echt zwakke punten.

En zeggen dat België hen in de kwartfinales kan tegenkomen als ze allebei eerste van hun groep worden...