Nieuwe kandidaat-trainer Tottenham

Klinsmann was eerder al coach bij de Duitse nationale ploeg, Bayern München, Verenigde Staten en Hertha BSC. Als speler heeft de Duitser het mooie weer gemaakt bij onder andere Tottenham, Bayern München, Internazionale en AS Monaco.

Nu zou de Duitser oren hebben naar de job van hoofdcoach bij Tottenham Hotspur volgens The Guardian. De laatste trainer waarmee de Spurs contact hadden was Gennaro Gattuso, maar dat ging uiteindelijk niet door.

Jurgen Klinsmann says he’s ‘definitely’ up for Tottenham job as he jokes about calling Levy after Mourinho sackinghttps://t.co/OS0m2HcMCD