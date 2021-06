Ex-speler van onder meer Standard en OHL gaat bij Franse derdeklasser aan de slag

Yannis Mbombo heeft een nieuwe club gevonden. De 27-jarige aanvaller speelde in het verleden onder meer voor Standard, OH Leuven, STVV en Moeskroen en nu gaat hij in de Franse derde klasse aan de slag bij Lyon - La Duchère.

Een nieuw avontuur voor Yannis Mbombo. De 27-jarige Belg speelde het voorbije seizoen in de Portugese tweede klasse bij Vilafranquense en nu gaat hij in de Franse derde klasse bij Lyon - La Duchère aan de slag. De aanvaller heeft een verleden in de Belgische competitie, want zo was hij onder meer al aan de slag bij Standard, OH Leuven, STVV en Moeskroen. Lyon - La Duchère heeft de transfer van onze landgenoot vrijdagavond bekendgemaakt. ✍️ En provenance de l'@UDV1957, l'attaquant @YannisMbombo devient officiellement duchérois pour la saison 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐 ! ❤️💛



