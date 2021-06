Keert Adrien Bongiovanni terug naar 1A? Promovendus toont interesse

Adrien Bongiovanni wordt beschouwd als een toptalent, maar hij moet zijn carrière nog echt lanceren. De jonge aanvallende middenvelder heeft echter nog maar één jaar contract bij AS Monaco en zou daarna gratis naar België kunnen terugkeren, want RFC Seraing toont interesse.

Adrien Bongiovanni is opgeleid bij Standard en daarna op jonge leeftijd vertrokken naar AS Monaco. Hij werd onder meer uitgeleend aan Cercle de Brugge en FC Den Bosch (Nederlandse tweede klasse), maar bij AS Monaco lijkt hij zijn kans niet te krijgen. Volgens La Dernière Heure zou Bongiovanni na afloop van zijn contract in 2022 door de club ontslagen kunnen worden.

En het is RFC Seraing die klaar zou staan om hiervan te profiteren. Zo zou de Belgische promovendus gesprekken aangeknoopt hebben met de entourage van de speler.